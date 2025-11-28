PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Übersehene Einsatzfahrt

Gera (ots)

Freitag den 28.11.2025 gegen 13:35 Uhr kam es auf der Heeresbergstraße zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Hierbei befuhr ein 52jähriger Mann mit seinem PKW die Heeresbergstraße in Richtung der Zoitzbergstraße. Aufgrund eines sich auf einer Einsatzfahrt befindlichen Feuerwehrfahrzeuges musste jener bremsen. Ein 45 Jahre alter PKW Fahrer, welcher hinter dem 52jährigen folgte realisierte das Bremsmanöver zu spät. Hierdurch kam es zu Kollision, wodurch der Fahrer des vorausfahrenden PKW sowie die 39jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

