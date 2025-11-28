LPI-G: Trunkenheitsfahrt
Altenburg (ots)
Am 27.11.25 wurde in der Albert-Levy-Straße in Altenburg eine 34 jährige Pkw-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei schlug ein Drogenvortest positiv auf Canabis an. Nach erfolgter Blutentnahme wurde selbstverständlich eine Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.
