Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: mehrfache Körperverletzung

Altenburg (ots)

Altenburg - Vor einem Supermarkt im Stadtteil Südost kam es in den Abendstunden des 27.11.25 zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Ursächlich für dieses Handgemenge war ein alkoholisierter Mann, welcher ohne ersichtlichen Grund mehrere Passanten belästigte. Anwesende Dritte versuchten den Herrn an seinen Taten zu hindern und wurde von diesem angegriffen und leicht verletzt. Der 22 jährige Altenburger wurde letzen Endes in polizeiliches Gewahrsam genommen. Eine weitere unbeteiligte Person behinderte die Polizeimaßnahmen derart, dass auch diese in Gewahrsam genommen werden musste.

