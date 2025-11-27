LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus
Greiz (ots)
Zeulenroda-Triebes. Am Mittwoch, den 26.11.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der F.-L.-Schmidt-Straße. Im Gebäude wurden mehrere Wohn- und Schlafräume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde keine Beute entwendet. Am Haus entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Betrag. Zeugen, die Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0308516/2025) (SR)
