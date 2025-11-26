Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnung in Mehrfamilienhaus ausgebrannt

Gera (ots)

Gera. In einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Theodor-Neubauerstraße geriet am frühen Mittwochmorgen eine Erdgeschosswohnung in Vollbrand. Die Flammen beschädigten zudem den Balkon der darüber liegenden Wohnung. Der 72-jährige Bewohner wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Bewohner wurden vorsorglich evakuiert oder begaben sich selbstständig nach draußen. Diese blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 entgegengenommen. (Bezugsnummer: 0307494/2025) (SR)

