PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wohnung in Mehrfamilienhaus ausgebrannt

Gera (ots)

Gera. In einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Theodor-Neubauerstraße geriet am frühen Mittwochmorgen eine Erdgeschosswohnung in Vollbrand. Die Flammen beschädigten zudem den Balkon der darüber liegenden Wohnung. Der 72-jährige Bewohner wurde durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet und schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Bewohner wurden vorsorglich evakuiert oder begaben sich selbstständig nach draußen. Diese blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 entgegengenommen. (Bezugsnummer: 0307494/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 09:27

    LPI-G: Polizeikräfte bei Gewahrsamsnahme angegriffen

    Altenburg (ots) - Altenburg. Zwei stark alkoholisierte Männer (30 und 19 Jahre) lagen am späten Abend des 25.11.2025 gegen 23:30 Uhr auf der Fahrbahn der Kauerndorfer Allee und stellten eine Gefahr für sich und den Verkehr dar. Beide sollten zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen werden. Dabei widersetzten sie sich den Maßnahmen erheblich und wurden zunehmend aggressiv. Ein Tatverdächtiger versuchte zudem, einem ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:27

    LPI-G: Unfall nach Kontrollverlust

    Altenburg (ots) - Altenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor am 25.11.2025 gegen 20:45 Uhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer auf der B180 zwischen Lödla und Rositz bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mehrfach mit den an der Fahrbahnrand befindlichen Leitplanken. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Fahrer erlitt einen Schock. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Nach dem Unfall wurde der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:26

    LPI-G: Unfallverursacher flüchtet

    Greiz (ots) - Bad Köstritz. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Zeitraum vom 24.11.2025, 17:30 Uhr bis 25.11.2025, 13:15 Uhr einen Metallzaun in der Georg-Benda-Straße und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligem Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Zeugen werden gebeten, Beobachtungen zur Unfallzeit der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 mitzuteilen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren