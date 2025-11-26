Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeikräfte bei Gewahrsamsnahme angegriffen

Altenburg (ots)

Altenburg. Zwei stark alkoholisierte Männer (30 und 19 Jahre) lagen am späten Abend des 25.11.2025 gegen 23:30 Uhr auf der Fahrbahn der Kauerndorfer Allee und stellten eine Gefahr für sich und den Verkehr dar. Beide sollten zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen werden. Dabei widersetzten sie sich den Maßnahmen erheblich und wurden zunehmend aggressiv. Ein Tatverdächtiger versuchte zudem, einem Polizeibeamten einen Fußtritt zu versetzen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (SR)

