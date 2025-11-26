PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Großbrand zerstört Carport und Nebengebäude

Gera (ots)

Gera. In der Nacht zu Mittwoch (26.11.2025) gegen 01:00 Uhr kam es auf einem Wohngrundstück in der Salzstraße zu einem Brand, bei dem ein Carport, eine Garage mit Fahrzeug sowie angrenzende Nebengebäude erheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Zur Ursache des Feuers liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera

