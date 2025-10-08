PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 111 - Polizei sucht Zeugen

Lühmannsdorf (ots)

Am heutigen Mittwoch, 08.10.2025, befuhr gegen 09:00 Uhr ein Pkw Mercedes die B 111 aus Wolgast kommend in Richtung Lühmannsdorf. Kurz hinter der Ortschaft Pritzier habe der 43-jährige deutsch-syrische Fahrer des Mercedes einen roten Pkw überholen wollen. Als der Mercedesfahrer auf der Höhe des Pkw war, sei dieser plötzlich ebenfalls zum Überholen ausgeschert. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu vermeiden sei der Mercedesfahrer ausgewichen und in weiterer Folge mit der Leitplanke kollidiert. Der rote Pkw habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Der Mercedes war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfall, dem roten Pkw oder dessen Fahrzeugführer machen können. Falls Sie Beobachtungen gemacht haben oder Angaben machen können, werden Sie gebeten sich im Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836 252-0, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 12:35

    POL-NB: Verkehrseinschränkungen in Stralsund und auf der Insel Rügen am 11. und 12. Oktober 2025

    Stralund / Insel Rügen (ots) - Auf Grund mehrerer Veranstaltungen kommt es am kommenden Wochenende in Stralsund und auf der Insel Rügen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Samstag, 11. Oktober 2025 Für den Rügenbrückenlauf sind folgende Straßensperrungen von 08:00 - 15:30 Uhr in Stralsund geplant: Bundesstraße 96, Rügenbrücke mit Auffahrrampe Anschlussstelle ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 23:16

    POL-NB: Hoher Sachschaden nach Kollision mit zwei Straßenbäumen auf der B109 bei Anklam (LK V-G)

    Anklam (ots) - Am 07.10.2025 gegen 18:15 Uhr ereignete sich auf der B109 ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 73-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Fahrzeuggespannes, bestehend aus einem PKW Honda mit Anhänger, die Bundesstraße 109 aus Karlsburg kommend, in Fahrtrichtung Anklam. Aus bislang ungeklärter ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 14:10

    POL-NB: Gartengeräte und Motorsägen im Visier von Dieben

    Ribnitz-Damgarten/Grimmen (ots) - Der Polizei in Ribnitz-Damgarten und Grimmen wurden am gestrigen Montag (06. Oktober 2025) verschiedene Einbruchsdiebstähle gemeldet. In der Zeit vom 02. Oktober 2025, 15 Uhr, bis zum 06. Oktober 2025, 09:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Schuppen auf dem Friedhof in Marlow ein. Sie entwendeten Gartengeräte und eine Motorsäge im Gesamtwert von etwa 2.500,00 Euro. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren