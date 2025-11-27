LPI-G: Baumstumpf im Stadtwald angezündet

Gera (ots) - Gera. In der Nacht zu Mittwoch (26.11.2025) gegen 01:00 Uhr kam es auf einem Wohngrundstück in der Salzstraße zu einem Brand, bei dem ein Carport, eine Garage mit Fahrzeug sowie angrenzende Nebengebäude erheblich beschädigt wurden. Der Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Zur Ursache des Feuers liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Personen wurden ...

