LPI-G: Baumstumpf im Stadtwald angezündet
Gera (ots)
Gera. Am 26.11.2025 gegen 16:24 Uhr wurde im Bereich des Faulenzerwegs im Stadtwald ein brennender Baumstumpf festgestellt. Unbekannte Täter hatten diesen zuvor auf bislang ungeklärte Weise entzündet. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Landespolizeiinspektion Gera unter 0365 / 8290 - 0 entgegen. (Bezugsnummer: 0308405/2025) (SR)
