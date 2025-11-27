LPI-G: Autofahrer unter Alkoholeinfluss kontrolliert

Gera (ots) - Gera. Ein unbekannter Mann verschaffte sich am 25.11.2025 gegen 02:30 Uhr durch Übersteigen des Gartentors Zugang zu einem Kleingarten einer Kita im Steigerweg. Dort öffnete er das Hasengehege, entnahm ein Tier und tötete es. Zudem beschädigte der Täter die im Garten installierte Kamera. Anschließend verließ er das Gelände unerkannt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren zweistelligen Betrag ...

