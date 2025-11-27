LPI-G: Autofahrer unter Alkoholeinfluss kontrolliert
Gera (ots)
Gera. Am Abend des 26.11.2025 kontrollierten Polizeibeamte gegen 21:15 Uhr einen 43-jährigen Fahrer im Bereich des Köstritzer Weges. Der Mann stand nach ersten Erkenntnissen unter Alkoholeinfluss. Zudem wurde im Fahrzeug eine geöffnete Getränkeflasche festgestellt. Er wurde zur Blutentnahme in ein Klinikum gebracht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Ermittlungen dauern an. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell