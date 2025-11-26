Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brand an Tankstelle - Feuerwehreinsatz auf Rastplatz

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 26. November 2025 um 00:57 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Pkw-Brand" zum Rastplatz Hünxe Ost an der BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert. Noch auf der Anfahrt informierte die Kreisleistelle Wesel darüber, dass ein brennender Pkw in der Nähe einer Tanksäule stehe. Daraufhin wurde das Einsatzstichwort auf "Tankstellenbrand" erhöht und die Einheit Drevenack nachalarmiert.

An der Einsatzstelle brannte ein Pkw im Motorbereich unter dem Dach einer Tankanlage. Ein Angestellter der Raststätte hatte bereits erste Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher unternommen, noch bevor die Feuerwehr eintraf.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem Strahlrohr. Abschließend wurde das Fahrzeug sowie die nähere Umgebung mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, hierbei konnten keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Einsatz war nach ca. einer Stunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell