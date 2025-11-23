Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Pkw überschlägt sich auf der BAB 3

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 23. November 2025 um 13:11 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Verkehrsunfall mit Überschlag" zum Rastplatz Hünxe Ost an der BAB 3 in Fahrtrichtung Niederlande alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Pkw beim Befahren des Rastplatzes von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Das Fahrzeug blieb anschließend auf dem Dach liegen. Glücklicherweise konnte die Person das Fahrzeug noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus eigener Kraft verlassen.

Gemeinsam mit der Autobahnpolizei wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Eine Person wurde vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Während der gesamten Einsatzdauer stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher.

Während der Einsatzmaßnahmen blieb die Zufahrt zum Rastplatz Hünxe Ost gesperrt. Der Einsatz war nach ca. 45 Minuten beendet.

