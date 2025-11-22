Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in Notlage

Die Einheit Hünxe wurde am 22. November 2025 um 0:47 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" zur Straße In den Elsen alarmiert.

Eine Person in einem Seniorenstift benötigte medizinische Hilfe, konnte die Tür jedoch nicht selbstständig öffnen. Das Personal des Seniorenstifts öffnete die Tür, anschließend konnte die Person an den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben werden. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

