Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Brand im Keller - Heimrauchmelder verhindert Schlimmeres

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 19. November 2025 um 15:16 Uhr mit dem Einsatzstichwort "gelöschtes Feuer" zur Straße In den Elsen alarmiert.

An der Einsatzstelle war ein Elektrogerät im Keller in Brand geraten. Der Anwohner wurde durch ein eingebautes Rauchmeldersystem rechtzeitig auf den Brand aufmerksam. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch den Anwohner mit einem Feuerlöscher gelöscht und das Elektrogerät ins Freie gebracht werden.

Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den Keller mit einer Wärmebildkamera und einem Gaswarngerät. Dabei konnte eine erhöhte Kohlenstoffmonoxidkonzentration festgestellt werden. Die Feuerwehr führte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mit mehreren Hochleistungslüftern durch. Bei der abschließenden Kontrolle lagen alle Werte im normalen Bereich. Der Einsatz war nach ca. drei Stunden beendet.

