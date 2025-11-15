Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Reh im Wesel-Datteln-Kanal

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 15. November 2025 um 12:14 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Tier in Not" zum Wesel-Datteln-Kanal alarmiert.

Aufmerksame Passanten hatten ein Reh im Wesel-Datteln-Kanal entdeckt, das sich in einer scheinbar hilflosen Lage befand, und wählten den Notruf. Während die Einsatzkräfte die Lage erkundeten, berichteten die Passanten, dass das Reh den Kanal bereits selbstständig verlassen konnte. Nach ca. 15 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

