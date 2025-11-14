Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Zusätzliche Schutzkleidung für die Feuerwehr Hünxe

Hünxe (ots)

Die rund 140 Kameradinnen und Kameraden der vier Einsatzeinheiten wurden mit einer zusätzlicher Schutzkleidung ausgestattet. Diese fällt nicht nur durch ihr gut sichtbares Design auf, sondern bietet auch viele weitere positive Neuerungen für die Einsatzkräfte. Sie ergänzt die bereits vorhandene und erprobte Uniform für die Innenbrandbekämpfung und rundet somit die Ausstattung der Einsatzkräfte ab.

Bei Tätigkeiten in der technischen Hilfeleistung, beispielsweise bei Verkehrsunfällen, wird ab sofort die neue Schutzkleidung getragen. Sie ist einlagig und somit deutlich leichter. Sie wird auch bei Wald- und Vegetationsbränden eingesetzt, um die Wärmebelastung der Einsatzkräfte zu reduzieren. Aufgrund der Kombination aus fluoreszierendem und retroreflektierendem Material sowie des hellen Oberstoffs ist sie im Straßenverkehr besonders gut wahrnehmbar. Besonders ist, dass die neuen Anzüge maßgeschneidert sind. Jedes Feuerwehrmitglied wurde vom Anbieter vermessen. So konnten die notwendigen Größen ermittelt werden, um eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort zu erreichen.

Die zusätzliche Schutzkleidung bietet den Kameradinnen und Kameraden bei der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit einen noch besseren Schutz. Wir freuen uns über die stetigen Investitionen in die Sicherheit der Menschen, die ihre Freizeit rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hünxe einsetzen.

