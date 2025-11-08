Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuch einer gefährlichen Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Freitag, den 7. November 2025, kam es gegen 13:15 Uhr in der Karlsbader Straße in Ludwigshafen zu einem Streit zwischen zwei Männern. Auslöser war nach bisherigen Erkenntnissen eine angespannte Parksituation. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein bislang unbekannter Mann einen Gegenstand ergriffen haben, mit dem er auf einen 33-Jährigen einschlagen wollte. Dem 33-Jährigen gelang es jedoch, dem Angriff auszuweichen. Er blieb unverletzt. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter. Dieser wird als etwa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben und soll graue Haare sowie einen Bart tragen. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden. Hinweise nimmt die Dienststelle unter der Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

