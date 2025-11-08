PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verfolgungsfahrt

Ellerstadt (ots)

Am 08.11.2025, um 00:01 Uhr kam es bei Ellerstadt zu einer Verfolgungsfahrt mit mehreren Funkstreifenwagen. Ein 25-jähriger PKW-Lenker sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er missachtete jedoch die Anhaltezeichen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Maxdorf / A650 davon. Die Verfolgung zog sich über mehrere Kilometer Bundes- Landes- und Autobahnstraßen und endete schließlich in einem Feld nahe Schifferstadt. Zu Personenschäden kam es nicht. Der 25-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden. Er stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ob er dies durch seine Flucht zu vertuschen suchte bedarf weiterer Ermittlungen. Der 25-Jährige muss nunmehr mit einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

