Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung

  Bild-Infos
  • Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Bruckhausen wurde am 10. November 2025 um 03:34 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" zum Gebrüder-Grimm-Weg alarmiert.

Nachdem die Einsatzkräfte eingetroffen waren, wurde die Tür geöffnet und die Person dem ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz war nach ca. 15 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell

