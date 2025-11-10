FW Hünxe: Person in verschlossener Wohnung
Hünxe (ots)
Die Einheit Bruckhausen wurde am 10. November 2025 um 03:34 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" zum Gebrüder-Grimm-Weg alarmiert.
Nachdem die Einsatzkräfte eingetroffen waren, wurde die Tür geöffnet und die Person dem ebenfalls alarmierten Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz war nach ca. 15 Minuten beendet.
