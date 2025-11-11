Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Gemeinsam im Einsatz: Jugendfeuerwehr erlebt 24 Stunden Feuerwehralltag

Vergangenes Wochenende war es wieder so weit: Unser 24-Stunden-Dienst der Jugendfeuerwehr stand an. 20 Betreuerinnen und Betreuer haben für unsere 30 Jugendlichen ein abwechslungsreiches und realitätsnahes Programm vorbereitet.

Gestartet wurde mit der Absicherung des St.-Martins-Zuges in Hünxe, bevor alle gemeinsam zu Abend gegessen haben. Danach folgten die ersten Übungseinsätze: Ein Gebäudebrand mit vermissten Personen auf dem Gelände des BRH, ein Brand auf einem Parkplatz und eine Katze, die nicht mehr selbstständig von einem hohen Strohballen herunterkam.

In der Nacht blieb es ruhig, doch um kurz nach 7 Uhr morgens riss der Alarmgong die Jugendlichen aus den Schlafsäcken. Gemeldet waren gleichzeitig eine Ölspur und ein umgestürzter Baum. Nach einem gemeinsamen Frühstück ging es dann mit frischer Energie weiter. Zwischen den Einsätzen wartete ein sportliches und spaßiges Rahmenprogramm.

Das große Highlight war die Gemeinschaftsübung am Samstagmittag mit der Jugendfeuerwehr Voerde und dem THW Jugend Dinslaken an der Kiesbaggerei am Tenderingssee. Dort mussten mehrere verschüttete und vermisste Personen gefunden und versorgt werden. Zeitgleich war eine weitere Person mit ihrem Pkw verunfallt und eingeklemmt. Hier haben alle Jugendlichen eine wahnsinnige Leistung gezeigt und konnten alle Personen erfolgreich retten.

Anschließend gab es für alle eine Riesenportion Gyros Pita und die Jugendlichen ließen den 24-Stunden-Dienst gemeinsam ausklingen. Ein rundum gelungenes Wochenende, das Teamgeist, Können und Zusammenhalt gezeigt hat.

Bedanken möchten wir uns bei allen, die das Betreuerteam unterstützt und Einsätze organisiert haben. Sogar der BRH stellte spontan einen Mimen zur Verfügung, was die Übung noch realistischer gemacht hat. Alle Jugendlichen konnten wertvolle Erfahrungen für die Zukunft sammeln - und Erinnerungen fürs Leben.

Möchtest du im nächsten Jahr auch bei einem 24-Stunden-Dienst dabei sein? Dann komm zum Übungsdienst der Jugendfeuerwehr und schnupper rein!

