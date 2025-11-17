Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Hausnotruf alarmiert Feuerwehr

Bild-Infos

Download

Hünxe (ots)

Die Einheit Hünxe wurde am 16. November 2025 um 23:10 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" zur Straße Zum Aansberg alarmiert.

Eine Person benötigte Hilfe und löste einen Alarm in der zuständigen Hausnotrufzentrale aus. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, traf die Verwandtschaft ein und öffnete die Tür. Da keine medizinische Versorgung notwendig war, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei nicht tätig werden. Der Einsatz war nach ca. 15 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell