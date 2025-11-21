Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Angebranntes Essen löst Rettungseinsatz aus

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen wurden am 21. November 2025 um 10:52 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" zur Straße Kleiner Feldweg im Ortsteil Bruckhausen alarmiert. Parallel zu den Einsatzkräften der Feuerwehr rückten auch der Rettungsdienst und die Polizei zur Einsatzstelle aus.

In einer Wohnung kam es zu einer Rauchentwicklung durch angebranntes Essen, die zur Auslösung der Heimrauchmelder führte. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich mit einem Trupp unter Atemschutz. Es konnte kein Schaden festgestellt werden, weitere Einsatzmaßnahmen waren nicht erforderlich. Der Einsatz war nach ca. 20 Minuten beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell