Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 15.11.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Fehlende Fahrerlaubnis

Am Freitagmittag, gegen 12.00 Uhr, ist im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Großefehn ein 40-Jähriger aus Wiesmoor angehalten worden, der keine Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Auto- und Anhängergespann vorzeigen konnte. Die zulässige Gesamtmasse der Kombination betrug mehr als 3,5 Tonnen, sodass eine andere Fahrerlaubnis oder eine Zusatzqualifikation erforderlich war. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt mit dem Gespann untersagt.

Südbrookmerland - Betrunken aufgefahren

Am Freitagabend, gegen 19.30 Uhr, ist auf der Auricher Straße ein betrunkener Autofahrer auf ein anderes Auto aufgefahren, welches vor einer roten Ampel angehalten hatte. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 57-Jährige, dass die vor ihm fahrende 43-Jährige gebremst hatte. Bei dem 57-Jährige konnte eine Atemalkoholkonzentration von 2,11 Promille festgestellt werden. Gegen ihn wird nun in einem Ermittlungsverfahren ermittelt und sein Führerschein wurde sichergestellt. Weder er noch die andere Autofahrerin wurden verletzt, an den Autos entstand leichter Sachschaden.

Norden - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ein 36-Jähriger Mann aus Südbrookmerland ist am frühen Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr im Wiesenweg in eine Polizeikontrolle geraten. Hierbei konnten die Beamten feststellen, dass der Autofahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Upgant-Schott - Unfallflucht

In der Kirchstraße ist es gegen 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Traktor gekommen. Der unbekannte Traktorfahrer stieß im Begegnungsverkehr mit dem Hyundai der 30-Jährigen PKW-Fahrerin zusammen. Der Außenspiegel der Autofahrerin ist hierbei beschädigt worden. Der Traktorfahrer habe die Unfallörtlichkeit verlassen, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer: 04931-9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Esens - Zwei leicht Verletzte bei Unfall In Esens kam es am Freitag auf der Neuharlingersieler Straße gegen 16.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 28jährige Esenserin befuhr mit ihrem Pkw Ford Fiesta die Neuharlingersieler Straße und wollte nach links in den Norderwall abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw Nissan eines 62jährigen Esensers. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem beide Beteiligte leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

