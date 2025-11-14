Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Nach Unfall schwer verletzt

Aurich - Zusammenstoß mit E-Scooter

Norden - Gegen Metalltor gefahren und geflüchtet

Aurich - Nach Unfall im Begegnungsverkehr geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Nach Unfall schwer verletzt

Am Mittwoch hat es in Großefehn einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 27-jähriger Audi-Fahrer war gegen 18.25 Uhr zunächst auf der Kanalstraße Nord unterwegs, ehe er über eine dortige Brücke auf die Kanalstraße Süd einbog. Während des Abbiegevorgangs übersah er einen von links kommenden 17 Jahre alten Leichtkraftrad-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Aurich - Zusammenstoß mit E-Scooter

In Aurich ist am Donnerstag ein E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden. Ein 72 Jahre alter VW-Fahrer fuhr gegen 8.35 Uhr auf der Emsstraße. Als er nach links in die Popenser Straße abbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtberechtigten 16-jährigen E-Scooter-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 16-Jährige leicht verletzt wurde. Der Jugendliche kam in ein Krankenhaus.

Norden - Gegen Metalltor gefahren und geflüchtet

In Norden ist ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer stieß zwischen Dienstag und Donnerstag in der Seilerstraße gegen das verschlossene Metalltor eines Transportunternehmens. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Nach Unfall im Begegnungsverkehr geflüchtet

Am Freitagmorgen ist ein Unbekannter nach einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer fuhr gegen 6.15 Uhr auf dem Dimmtstückweg in Richtung Auricher Innenstadt. Auf Höhe der Hausnummer 33 stieß er mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden VW zusammen. Der Außenspiegel des unbekannten Fahrzeugs, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen dunklen SUV handeln soll, zersprang durch die Kollision. Der unbekannte Fahrer hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Die Polizei Aurich nimmt Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell