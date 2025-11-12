Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Diesel gestohlen

Friedeburg - E-Scooter ohne Versicherung

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Diesel gestohlen

Hunderte Liter Kraftstoff haben Unbekannte in Friedeburg gestohlen. Die Täter betraten zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, eine Baustelle an der B 436 in der Ortschaft Horsten und zapften von einem Bagger mehrere Hundert Liter Diesel ab. Eine noch unbekannte Menge Kraftstoff gelangte in dem Zusammenhang auch ins Erdreich. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - E-Scooter ohne Versicherung

Mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz war ein 19-Jähriger in Friedeburg unterwegs. Die Polizei hielt den Heranwachsenden am Dienstag in der Frieslandstraße an. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell