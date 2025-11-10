PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Von Fahrbahn abgekommen
Großefehn/Strackholt - Außenspiegel beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Von Fahrbahn abgekommen

In Aurich ist am Sonntagabend eine Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 19.30 Uhr fuhr eine 20-jährige VW-Fahrerin auf der Straße Im Extumer Moor in Fahrtrichtung Moordorf. In einer Rechtskurve verlor sie nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Großefehn/Strackholt - Außenspiegel beschädigt

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Sonntag in Strackholt mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes-Fahrers kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr in einer langgezogenen Kurve auf der Straße Dobbende. Der Unbekannte kam aus Richtung Strackholt und fuhr in Richtung Spetzerfehn. Ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt mit einem ebenfalls beschädigten Außenspiegel fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

