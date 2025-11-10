Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

In Aurich ist am Sonntagabend eine Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 19.30 Uhr fuhr eine 20-jährige VW-Fahrerin auf der Straße Im Extumer Moor in Fahrtrichtung Moordorf. In einer Rechtskurve verlor sie nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Sonntag in Strackholt mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Mercedes-Fahrers kollidiert. Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr in einer langgezogenen Kurve auf der Straße Dobbende. Der Unbekannte kam aus Richtung Strackholt und fuhr in Richtung Spetzerfehn. Ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt mit einem ebenfalls beschädigten Außenspiegel fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

