Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Diebstahl eines Abrollcontainers

Norden - Versuchter Einbruch

Norden - Kleinkraftrad unter Einfluss von berauschenden Mitteln geführt

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Von einer Baustelle in der Ekelser Straße wurde durch unbekannte Täter ein Abrollcontainer entwendet. Derartige Abrollcontainer werden üblicherweise zum Transport von Baumaterialien und Bauschutt genutzt. Der Schaden durch den Diebstahl beläuft sich auf eine mittlere, vierstellige Summe.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 06.11.2025, 17:00 Uhr, bis Montag, 10.11.2025, 10:00 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941-6060.

In der Berliner Straße bemerkte eine 44-Jährige Beschädigungen an einem Fenster eines Gebäudes. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde dann festgestellt, dass diese auf einen versuchten Einbruch zurückzuführen sein mussten. Ein Unbekannter versuchte demnach, sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen.

Zeugen die Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden. Die Tat soll sich in der Zeit von Donnerstag, 06.11.2025, 18:00 Uhr, bis Montag, 10.11.2025, 08:30 Uhr zugetragen haben.

Verkehrsgeschehen

Ein Kleinkraftradfahrer wurde Montagabend, gegen 22:00 Uhr, in der Osterstraße kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 31-Jährige unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Im Laufe der Kontrolle bestätigte der Fahrer des Kleinkraftrades den Konsum von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

