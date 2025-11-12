Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Diebstahl auf Baustelle

In Dornum kam es zu einem Diebstahl. Unbekannte betraten zwischen Donnerstag, 23. Oktober, und Dienstag, 11. November eine ehemalige Baustelle in der Störtebekerstraße und entwendeten die Rundumleuchte eines Minibaggers und mehrere Absperrbaken. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 04933 992750.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Autofahrer schwer verletzt

In Großefehn hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall auf der Auricher Landstraße ereignet. Ein 34-jähriger Chevrolet-Fahrer war gegen 19 Uhr in Fahrtrichtung Aurich unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen eine Leitplanke und wurde schwer verletzt. Es wurden der Rettungsdienst und ein Notarzt alarmiert. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Auricher Landstraße war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten vollgesperrt.

Aurich - Unfall im Kreisverkehr

Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Aurich mit einer E-Scooter-Fahrerin kollidiert. Die 20-jährige Fahrerin eines Hyundai war gegen 7.30 Uhr auf dem Dreekamp in Richtung Extumer Weg unterwegs. Als sie in den Kreisverkehr fuhr, übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine 14-Jährige auf einem E-Scooter, die dort den Fuß- und Radweg queren wollte. Es kam zum Unfall. Die 14-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Aurich - Unfall bei Wendemanöver

Bei einem Wendemanöver auf der Esenser Straße in Aurich kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 18 Uhr in Fahrtrichtung Pferdemarktkreuzung unterwegs und wollte in Höhe der Hausnummer 109 vom rechten Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn wenden. Sie übersah dabei eine 18-jährige Audi-Fahrerin auf dem linken Fahrstreifen neben sich und stieß mit ihr zusammen. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Aurich - Ölwanne aufgerissen

Ein Autofahrer hat sich am Dienstag im Heuweg in Aurich die Ölwanne aufgerissen. Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit einem VW in Fahrtrichtung Westerende. In Höhe einer Baustelle überfuhr er eine lose Bodenplatte und riss sich die Ölwanne auf. Der Wagen hinterließ eine lange Ölspur. Die Betriebsstoffe gelangten auch ins Erdreich. Ein Abschleppunternehmen musste das Auto vom Unfallort räumen.

Osteel - Fahrzeugführer berauscht und ohne Führerschein

Die Polizei hat am Dienstag in Osteel den Fahrer eines Radladers im Straßenverkehr angehalten und kontrolliert. Der 46-jährige Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand offenbar unter Drogeneinfluss. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain und THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Mehrere Verfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell