HZA-DD: Görlitz: Zigarettenschmuggel getarnt als Familienspaziergang / Über 10.000 Zigaretten im Stadtpark sichergestellt

Über 10.000 Zigaretten im Stadtpark sichergestellt

Dresden

In den frühen Abendstunden des 18. September 2025 fiel einer gemeinsamen Streife von Zoll und Bundespolizei im Görlitzer Stadtpark ein Pärchen mit Kinderwagen auf. Während ihres Spazierganges verließ der Mann plötzlich den Weg und ging zielgerichtet in ein Gebüsch, während die Frau die Umgebung aufmerksam beobachtete.

Daraufhin gaben sich die Beamten zu erkennen. Ein Blick in den Kinderwagen ergab, dass sich in dem Kinderwagen kein Kind, sondern lediglich eine Decke befand. Gleichzeitig rief die Frau ihren Mann zu sich, woraufhin dieser aus dem Gebüsch zurückkam. Nachdem sich das Paar ausgewiesen hatte, forderten die Einsatzkräfte die 42-jährige Frau auf, die Decke aus dem Wagen zu entfernen. Unter dieser kamen insgesamt zehn Stangen Zigaretten in Tüten zum Vorschein.

In der Zwischenzeit durchsuchte ein weiterer Beamter das Gebüsch, in das der 21-jährige Mann anfangs verschwand - mit Erfolg! Dort fanden die Beamten weitere Tüten mit Zigarettenstangen sowie eine kleine Stofftasche mit Bargeld.

Bei der anschließenden Bearbeitung des Sachverhaltes auf der Dienststelle zählten die Beamten insgesamt 11.200 Zigaretten mit polnischer Steuerbanderole sowie knapp 25.000 Euro Bargeld in der Tasche. Zudem konnten in einem mitgeführten Rucksack 19 ausgefüllte Paketaufkleber gefunden werden. Als Empfänger war jeweils ein Familienmitglied angegeben. Das lässt den Schluss zu, dass die aufgefundenen Zigaretten innerhalb Deutschlands versendet werden sollten.

Die Zigaretten wurden sichergestellt und gegen beide syrischen Staatsangehörigen ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich auf fast 3.000 Euro.

