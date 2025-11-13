Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer überschlug sich

Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Nacht zu Mittwoch in Aurich-Brockzetel. Ein 20-jähriger Opel-Fahrer war gegen 1.20 Uhr auf dem Königsmoorweg unterwegs. Bei einem Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 9.000 Euro.

Großefehn - Autofahrerin mit Gegenverkehr kollidiert

Auf dem Postweg in Großefehn ist am Mittwoch eine Autofahrerin mit dem Gegenverkehr kollidiert. Die 81-Jährige fuhr gegen 10.50 Uhr mit einem Citroen aus Fahrtrichtung Aurich kommend in Richtung Großefehn. Aus noch ungeklärten Gründen geriet die Citroen-Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer 27-jährigen Mercedes-Fahrerin. Die 81-Jährige Fahrerin des Citroen wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Norden - Betrunkener Fahrradfahrer

Ein betrunkener Fahrradfahrer ist am Mittwoch in Norden aufgefallen. Der 54-Jährige war gegen 22.45 Uhr mit dem Fahrrad im Neuen Weg unterwegs und stürzte. Er blieb augenscheinlich unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 54-Jährigen einen Wert von über 2,2 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

Wiesmoor - Lkw-Fahrer in Graben geraten

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstagmorgen in Wiesmoor in einen Graben geraten. Der Lkw-Fahrer fuhr mit einer Sattelzugmaschine gegen 5.50 Uhr auf der Hauptstraße und kam in Höhe der Hausnummer 66 aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Für die Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße halbseitig gesperrt werden.

