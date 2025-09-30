PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aktionswoche Taschendiebstahl

Ein Dokument

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

In der Zeit vom 06.10.2025 bis 10.10.2025 findet die bundesweite 
Präventionskampagne zur Sensibilisierung älterer Menschen gegen 
Taschendiebstahl und Diebstahl aus Taschen und Behältnissen in 
Supermärkten statt.
Auch die Dienststellen der Landespolizeiinspektion Suhl nehmen an 
dieser Kampagne teil und werden in dieser Woche an den 
unterschiedlichsten Supermärkten ihres Zuständigkeitsbereiches als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Das präventive Ziel ist die Sensibilisierung der Zielgruppe durch 
gezieltes Ansprechen von Seniorinnen und Senioren auf dem Weg in den 
Supermarkt. Durch das Führen von informatorischen 
Präventionsgesprächen, wird vermittelt, wie sie sich durch eigenes 
Verhalten gegen derartige Taten schützen können. Es wird u.a. 
insbesondere darauf hingewiesen, dass Handtaschen/Stoffbeutel, welche
Wertsachen beinhalten, nicht an den Einkaufswagen gehängt werden 
sollen. Den angesprochenen Personen soll zudem die Angst vor einer 
Anzeigenerstattung genommen werden, wenn sie Opfer einer Straftat 
werden sollten.
Weiterführend werden die Gesprächspartner bei dieser Gelegenheit auch
über andere Betrugsarten, wie z.B. den Enkeltrick, falsche 
Polizisten, Schockanrufe etc. aufgeklärt und beraten.
Anbei ein paar Tipps, wie Sie sich vor Taschendiebstahl schützen 
können:

- tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in 
verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst 
dicht am Körper
- tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der 
Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm
- benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen 
Geldgürtel oder eine am Gürtel angebundene Geldbörse.
- legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb 
oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah
- hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden 
(selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an 
Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab

Als Anhang finden Sie die Standorte der Präventionsbeamten in der 
Aktionswoche. Wenden Sie sich bei Fragen vertrauensvoll an die 
Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiliche Beratungsstelle
Manuela Ploch
Telefon: 03681 32 1522
E-Mail: beratungsstelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

