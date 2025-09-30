Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aktionswoche Taschendiebstahl

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

In der Zeit vom 06.10.2025 bis 10.10.2025 findet die bundesweite Präventionskampagne zur Sensibilisierung älterer Menschen gegen Taschendiebstahl und Diebstahl aus Taschen und Behältnissen in Supermärkten statt. Auch die Dienststellen der Landespolizeiinspektion Suhl nehmen an dieser Kampagne teil und werden in dieser Woche an den unterschiedlichsten Supermärkten ihres Zuständigkeitsbereiches als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das präventive Ziel ist die Sensibilisierung der Zielgruppe durch gezieltes Ansprechen von Seniorinnen und Senioren auf dem Weg in den Supermarkt. Durch das Führen von informatorischen Präventionsgesprächen, wird vermittelt, wie sie sich durch eigenes Verhalten gegen derartige Taten schützen können. Es wird u.a. insbesondere darauf hingewiesen, dass Handtaschen/Stoffbeutel, welche Wertsachen beinhalten, nicht an den Einkaufswagen gehängt werden sollen. Den angesprochenen Personen soll zudem die Angst vor einer Anzeigenerstattung genommen werden, wenn sie Opfer einer Straftat werden sollten. Weiterführend werden die Gesprächspartner bei dieser Gelegenheit auch über andere Betrugsarten, wie z.B. den Enkeltrick, falsche Polizisten, Schockanrufe etc. aufgeklärt und beraten. Anbei ein paar Tipps, wie Sie sich vor Taschendiebstahl schützen können: - tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm - benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angebundene Geldbörse. - legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah - hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab Als Anhang finden Sie die Standorte der Präventionsbeamten in der Aktionswoche. Wenden Sie sich bei Fragen vertrauensvoll an die Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell