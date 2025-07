Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Dieben

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Ummeln - Im Oktober 2024 spähten Diebe zunächst die Geheimzahl eines Bankkunden aus und entwendeten später die dazugehörige EC-Karte, um Geld abzuheben. Die Polizei fragt: Wer erkennt die beiden Männer auf den veröffentlichten Fotos?

Am Montag, 21.10.2024, gegen 12:15 Uhr hob ein 68-jähriger Bielefelder Geld in einer Filiale an der Gütersloher Straße ab. Ein Täter spähte mit hochgezogenem Schal die geheimzahl des Opfers aus. Außerhalb der Filiale verwickelte ein weiterer Täter das Opfer in ein Gespräch und entwendete die EC-Karte zur ausgespähten Geheimzahl. Im Anschluss hob er zwei Mal Geld vom Konto ab.

Ein Täter hat eine untersetzte Statur und schwarze Haare. Er trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Er führte ein Handy und eine Zeitung mit sich.

Der zweite Mann hat eine kräftige Statur und schwarze Haare. Er trug eine dunkel-braune Lederjacke mit Fellkragen, ein weiß schwarz kariertes Hemd, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Fotos der zwei gesuchten Männer sind im Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndung/173411

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Identität der abgelichteten Männer beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell