Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit dem Fahrrad berauscht gegen Pkw

Gera (ots)

Gera - Am Nachmittag des 28. November befuhr ein 37jähriger Mann, laut Zeugen mit hoher Geschwindigkeit verbotswidrig den Fußweg in der Heinrichstraße in Gera. Hierbei touchierte dieser eine leicht geöffnete Fahrzeugtür, kam zu Fall und kollidierte in der weiteren Folge, zehn Meter entfernt mit einem weiteren Fahrzeug. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei schwer. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Radler nicht nur Alkoholisiert war sondern zusätzlich auch noch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Neben dem Schadensregulierung hat der Herr sich in einem Strafverfahren zu verantworten. Weitere Personen wurden dank glücklicher Umstände nicht verletzt. [DA]

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell