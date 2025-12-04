Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 94-Jährige bei Unfall schwer verletzt
Wiehl (ots)
Am Mittwochmorgen (3. Dezember), gegen 08:20 Uhr, fuhr ein 58-Jähriger Reichshofer auf der Oberwiehler Straße in Richtung Brüchermühle. Plötzlich betrat eine 94-Jährige aus Wiehl, auf Höhe der Remperger Straße, die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Der 58-Jährige versuchte noch auszuweichen, touchierte die 94-Jährige jedoch. Die 94-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus.
