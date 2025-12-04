PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 94-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Wiehl (ots)

Am Mittwochmorgen (3. Dezember), gegen 08:20 Uhr, fuhr ein 58-Jähriger Reichshofer auf der Oberwiehler Straße in Richtung Brüchermühle. Plötzlich betrat eine 94-Jährige aus Wiehl, auf Höhe der Remperger Straße, die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Der 58-Jährige versuchte noch auszuweichen, touchierte die 94-Jährige jedoch. Die 94-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 09:15

    POL-GM: Werkzeug aus Firmenwagen gestohlen

    Nümbrecht (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3. Dezember) Werkzeuge aus einem Renault Master gestohlen. Die Diebe entkamen mit einem Akkuschrauber der Marke Milwaukee samt Akku und Koffer sowie einer Klebepistole. Das Auto war zwischen 19 und 08:10 Uhr vor einem Wohnhaus in der Wiehler Straße abgestellt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 09:10

    POL-GM: Einbruch im Eichenweg

    Lindlar (ots) - Zwischen 20 Uhr am Dienstag (2. Dezember) und 13:45 Uhr am Mittwoch sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Eichenweg eingebrochen. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten sie in das Haus. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und entkamen unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 09:10

    POL-GM: Schülerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Waldbröl (ots) - Eine 46-jährige Autofahrerin aus Waldbröl fuhr am Dienstagmorgen (2. Dezember) in ihrem Auto auf der Wiehler Straße in Richtung Boxberg und beabsichtigte, nach links in eine Einfahrt einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 15-jährigen Schülerin aus Waldbröl, die zu Fuß unterwegs war. Die 15-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren