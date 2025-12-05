Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecfahrer nach Zusammenstoß mit Wildschwein leicht verletzt

Gummersbach (ots)

Ein 48-jähriger Gummersbacher war am frühen Freitagmorgen (5. Dezember) mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Westtangente (B256) in Fahrtrichtung Wasserfuhr unterwegs. Als der Pedelecfahrer gegen 4:45 Uhr das Umspannwerk, ca. 300 Meter vor der Brückenstraße passierte, querten zwei Wildschweine die Fahrbahn. Der 48-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit einem der Tiere nicht mehr verhindern und kam zu Fall. Der Gummersbacher zog sich leichte Verletzungen zu.

