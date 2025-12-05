Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher in der Hückeswagener Innenstadt unterwegs

Hückeswagen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (3./4. Dezember) haben Unbekannte in der Hückeswagener Innenstadt ihr Unwesen getrieben. In der Islandstraße versuchten sie die Eingangstür zu einer Gaststätte, einer Praxis und einem Imbiss aufzuhebeln, scheiterten jedoch an der Schließvorrichtung. Auch in der Waidmarktstraße hatten die Kriminellen keinen Erfolg, die Tür eines Massagestudios hielt dem Einbruchsversuch stand. In der Goethestraße wollten sie in die Räumlichkeiten eines Bestattungshauses eindringen, schafften es jedoch nicht die Sicherung der Eingangstür zu überwinden. Zugang zu einer Zahnarztpraxis in der Goethestraße verschafften sich die Unbekannten dann durch Aufhebeln eines Fensters. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen und stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Einbrecher flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell