Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Freitag (28.11.2025), 03.00 Uhr, bis Dienstag (02.12.2025), 09.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf dem Parkplatz in der Inninger Straße.

Ein oder mehrere unbekannte Täter entfernten ein ca. 20 Meter langes Kupferkabel. Ein dafür benötigtes Werkzeug wurde nicht festgestellt. Insgesamt entstand ein Beuteschaden von ca. 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell