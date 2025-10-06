Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Hauswand

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Montag (06.10.2025), gegen 1:45 Uhr, alarmierten Anwohner die Polizei, nachdem ein 22-Jähriger mit einem VW gegen eine Mauer am Danziger Platz gefahren und anschließend auf sein eigenes Auto eingeschlagen habe. Der junge Mann konnte wenig später durch Polizeikräfte in der Wohnung eines Verwandten in unmittelbarer Nähe angetroffen werden. Da er erheblich alkoholisiert war und sich verbal aggressiv verhielt, wurde er umgehend gefesselt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme verlor der junge Mann kurzzeitig das Bewusstsein, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine Erklärung für sein Verhalten konnte er vor Ort nicht geben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Dem jungen Mann wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

