Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeugscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (05.10.2025), zwischen 14 und 21 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines in der Von-Weber-Straße (zwischen Mendelssohnstraße und Lisztstraße) abgestellten Renault Traffic ein. Entwendet wurde aus dem Fahrzeuginneren nichts.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell