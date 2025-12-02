Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unbekannter Mann spricht Kinder an - Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Montag (01.12.2025) wurden zwei Kinder auf Höhe der Oskar-von-Miller-Straße von einem unbekannten Mann aus einem Auto angesprochen.

Der Unbekannte sprach die beiden Kinder gegen 13:25 Uhr an. Er gab offenbar an, dass die beiden zu ihm in sein Auto einsteigen sollen. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Pkw, vermutlich der Marke Audi.

Die beiden Kinder verhielten sich richtig und entfernten sich. Anschließend vertrauten sie sich ihren Eltern an. Die Kinder können den Täter wie folgt beschreiben:

Ca. 30 Jahre, ca. 185 cm groß, schlanke Figur und schwarze Haarfarbe.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet nun Zeugen, die den Mann mit den Kindern gesehen haben oder Hinweise auf den Unbekannten oder das Auto geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

