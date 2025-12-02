Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Augsburg (ots)

Stadtbergen / AS B17/ FR Norden - Am Montag (01.12.2025), um 21.00 Uhr war ein 35-jähriger Autofahrer auf der B 17 unter Drogeneinfluss unterwegs.

Der Mann fiel einer Polizeistreife auf. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer offenbar Cannabis konsumierte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 35-Jährigen. Der Mann hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell