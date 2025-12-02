Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Rechnungsbetrug und gibt Tipps

Lechhausen - Am Mittwoch (26.11.2025) wurde ein Geschäftsbetrieb Opfer einer Betrugsmasche. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstellen Betrag.

Nach einer tatsächlich geleisteten Handwerkstätigkeit wurde die Firmenrechnung für die Leistung mit dem Zahlungsempfänger abgefangen. Anschließend wurde die Bankverbindung gefälscht. Mitarbeiter bemerkten die Fälschung nicht und überwiesen das Geld auf das Empfängerkonto eines bislang unbekannten Täters.

Der Verantwortlichen fiel der Betrug sowie ein Vermögensschaden im mittleren fünfstelligen Bereich auf und veranlasste eine Rückholung des Geldes. Die Transaktion konnte bislang nicht abgebrochen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Tipps, um sich vor Betrugsmaschen zu schützen, finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

