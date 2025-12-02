Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Langweid am Lech - Am Montag (01.12.2025) im Zeitraum zwischen 15.15 Uhr und 21.25 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Adlerstraße ein.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten dort mehrere Gegenstände. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

