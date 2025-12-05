Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Versuchter Einbruch zur Tageszeit
Lindlar (ots)
Zwischen 10 Uhr und 12:15 Uhr am 4. Dezember (Donnerstag) versuchten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses im Moselweg aufzuhebeln. Ohne Erfolg, es blieb beim Versuch.
Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
