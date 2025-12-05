Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Einbruch zur Tageszeit

Lindlar (ots)

Zwischen 10 Uhr und 12:15 Uhr am 4. Dezember (Donnerstag) versuchten Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses im Moselweg aufzuhebeln. Ohne Erfolg, es blieb beim Versuch.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell