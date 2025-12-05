PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 9-Jähriger von Auto erfasst

Marienheide (ots)

Am Freitagmittag (5. Dezember) kam es auf der Gimborner Straße in Kotthausen zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Kind beteiligt waren. Eine 48-jährige Marienheiderin war mit ihrem Ford auf der Gimborner Straße in Fahrtrichtung Himmerkusen unterwegs, als es gegen 13 Uhr zum Zusammenstoß mit einem 9-jährigen Jungen aus Marienheide kam, welcher die Fahrbahn querte. Der 9-Jährige zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in eine Kinderklinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Gimborner Straße voll gesperrt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

