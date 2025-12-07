Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Betrunken mit Pedelec unterwegs
Radevormwald (ots)
Ein betrunkener Pedelec-Fahrer verursachte am Sonntag (7. Dezember) Sachschaden an zwei geparkten Autos. Der 19-Jährige aus Radevormwald war gegen 0:15 Uhr auf der Siepenstraße in Radevormwald unterwegs. Auf der regennassen Straße stürzte er und kollidierte mit zwei geparkten Autos. Er selbst kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm dort auch eine Blutprobe entnommen.
