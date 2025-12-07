Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Auto kracht gegen zwei Bäume
Wipperfürth (ots)
Ein 18-jähriger Seat-Fahrer aus Wipperfürth war am Samstagabend (6. Dezember) auf der B506 von Schniffelshöh in Richtung Lamsfuß unterwegs. Gegen 20:15 Uhr kam er in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume. Der Wipperfürther kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
