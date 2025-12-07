PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht gegen zwei Bäume

Wipperfürth (ots)

Ein 18-jähriger Seat-Fahrer aus Wipperfürth war am Samstagabend (6. Dezember) auf der B506 von Schniffelshöh in Richtung Lamsfuß unterwegs. Gegen 20:15 Uhr kam er in einer Linkskurve von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume. Der Wipperfürther kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

