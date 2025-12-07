Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit Fußgänger - Polizei bittet um Hinweise

Radevormwald (ots)

Eine 46-jährige Frau aus Breckerfeld wollte am Samstag (6. Dezember) mit ihrem VW-Multivan gegen 19:15 Uhr von der Poststraße nach links auf die Kaiserstraße in Richtung Halver abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Fußgänger, der bei grüner Fußgängerampel die Kaiserstraße überquerte. Der ca. 30-jährige Mann, der komplett dunkel gekleidet war und eine graue Mütze sowie eine schwarze Brille trug, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der möglicherweise verletzte Fußgänger wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell