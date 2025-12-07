Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher trieben ihr Unwesen

Oberbergischer Kreis (ots)

Am Samstag (6. Dezember) gelangten Unbekannte zwischen 19:25 Uhr und 19:45 Uhr über eine Leiter auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses im Schwalbenweg in Waldbröl. Dort schlugen die Kriminellen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Wohnung. Die Diebe entkamen mit Bargeld.

An einer gut gesicherten Balkontür scheiterten Einbrecher, die in der Zeit vom 29. November bis 6. Dezember versuchten, in ein Zweifamilienhaus im Waldbröler Eichbornweg einzubrechen.

In Gummersbach-Hunstig schlugen Einbrecher am Freitag (5. Dezember) zwischen 7 Uhr und 21:30 Uhr die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Bergstraße ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen Schmuck sowie Bargeld.

Ebenfalls in Hunstig hebelten Kriminelle das Fenster eines Hauses in der Hermann-Kind-Straße auf. Ob hier etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Am Donnerstag (4. Dezember) schlugen Einbrecher zwischen 10:30 Uhr und 16 Uhr in Wipperfürth zu. Sie hebelten das Fenster eines Zweifamilienhauses in der Sauerlandstraße auf und stahlen Bargeld sowie Goldschmuck.

Ein Schrebergarten im Gummersbacher Ortsteil Berghausen war in der Zeit vom 20. November bis 6. Dezember das Ziel von Einbrechern. In der Straße "Würden" brachen die Unbekannten ein Gartenhaus auf und stahlen mehrere Werkzeuge.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell