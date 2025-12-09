Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Waldbröl (ots)
Am Montag (8. Dezember) fuhr eine 43-jährige Waldbrölerin mit ihrem Ford in Hermesdorf auf dem Fahrenseifener Weg in Richtung Hauptstraße. Gegen 7:50 Uhr wollte sie die Hauptstraße an der Kreuzung Hauptstraße/Fahrenseifener Weg überqueren und ihre Fahrt auf dem Bettinger Weg fortsetzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 59-jährigen Fahrradfahrerin aus Reichshof, die auf der bevorrechtigten Hauptstraße aus Richtung Denklingen kam. Die Radfahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
